×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Policía
Policía

Policía apresa a hombre acusado de herir de bala a mujer en La Romana

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el detenido fue identificado como Julio César Pierre Reyes

    Expandir imagen
    Policía apresa a hombre acusado de herir de bala a mujer en La Romana
    El prevenido fue puesto bajo el control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

    (FUENTE EXTERNA)

    Agentes de la División de Crímenes y Delitos Contra las Personas apresaron a un hombre acusado de causar heridas de arma de fuego a una mujer en el municipio de Villa Hermosa.

    De acuerdo con el reporte de las autoridades, el detenido fue identificado como Julio César Pierre Reyes, de 24 años, residente en el sector Villa Caoba.

    El informe policial señala que Pierre Reyes fue arrestado en cumplimiento de una orden judicial por su presunta implicación en la agresión con arma de fuego contra la señora Noemí Vásquez.

    El prevenido fue puesto bajo el control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. 

    RELACIONADAS

    Detienen a joven por agresión

    Miembros de la División de Crímenes y Delitos Contra las Personas arrestaron a un joven acusado de causar lesiones a otro hombre, presuntamente motivado por viejas rencillas personales, en el sector Villa San Carlos.

    El detenido fue identificado como Anderson García de Jesús, alias "Chuki Bobo", de 22 años, residente en la misma demarcación.

    Según el reporte, García de Jesús era requerido por orden judicial y fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. 

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.