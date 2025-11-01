Policía apresa a hombre acusado de herir de bala a mujer en La Romana

El prevenido fue puesto bajo el control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la División de Crímenes y Delitos Contra las Personas apresaron a un hombre acusado de causar heridas de arma de fuego a una mujer en el municipio de Villa Hermosa.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el detenido fue identificado como Julio César Pierre Reyes, de 24 años, residente en el sector Villa Caoba.

El informe policial señala que Pierre Reyes fue arrestado en cumplimiento de una orden judicial por su presunta implicación en la agresión con arma de fuego contra la señora Noemí Vásquez.

El prevenido fue puesto bajo el control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Detienen a joven por agresión

Miembros de la División de Crímenes y Delitos Contra las Personas arrestaron a un joven acusado de causar lesiones a otro hombre, presuntamente motivado por viejas rencillas personales, en el sector Villa San Carlos.

El detenido fue identificado como Anderson García de Jesús, alias "Chuki Bobo", de 22 años, residente en la misma demarcación.

Según el reporte, García de Jesús era requerido por orden judicial y fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

