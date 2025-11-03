×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Accidente de Tránsito
Accidente de Tránsito

Choque entre motocicletas deja dos muertos y tres heridos en Hato Mayor

Las víctimas fueron identificadas como Esmil Alexander González Solano, de 20 años, y Anterito Coca Contreras de 27

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
Choque entre motocicletas deja dos muertos y tres heridos en Hato Mayor
El cuerpo de un motorista permanece en la vía tras producirse un accidente de tránsito. (IMAGEN ILUSTRATIVA)

Un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Hato Mayor–El Puerto, frente a la mina de Fagenca, dejó como resultado dos jóvenes fallecidos y tres personas gravemente heridas, en un hecho ocurrido la noche del domingo.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Esmil Alexander González Solano, de 20 años, y Anterito Coca Contreras (Yohermi), de 27 años, quienes murieron a causa de trauma craneoencefálico severo, según el médico legista.

Ambos jóvenes residían en el distrito municipal de Yerba Buena de esa localidad.

Entre los heridos se encuentran: 

  • Saneury de los Santos, de 23 años, con trauma cerrado en el oído izquierdo, heridas abiertas en la frente y posible fractura cervical
  • Un ciudadano haitiano identificado como Piterson Epmon, de 36 años, quien presenta trauma maxilofacial
  • Leonel Aljely Mariano Santana, de 34 años, quien sufrió una fractura en la pierna derecha y una herida en el pulgar. Actualmente se en estado crítico.
RELACIONADAS

Asistencia

De acuerdo con versiones preliminares, el fatal accidente se produjo cuando dos motocicletas chocaron de frente en las proximidades del sector batey Pringamosa, en la provincia Hato Mayor. 

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, miembros de la Policía Nacional y agentes de la Digesett, quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron a los heridos al hospital Leopoldo Martínez para recibir atención médica.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.