Choque entre motocicletas deja dos muertos y tres heridos en Hato Mayor

Un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Hato Mayor–El Puerto, frente a la mina de Fagenca, dejó como resultado dos jóvenes fallecidos y tres personas gravemente heridas, en un hecho ocurrido la noche del domingo.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Esmil Alexander González Solano, de 20 años, y Anterito Coca Contreras (Yohermi), de 27 años, quienes murieron a causa de trauma craneoencefálico severo, según el médico legista.

Ambos jóvenes residían en el distrito municipal de Yerba Buena de esa localidad.

Entre los heridos se encuentran:

Saneury de los Santos , de 23 años, con trauma cerrado en el oído izquierdo, heridas abiertas en la frente y posible fractura cervical

, de 23 años, con trauma cerrado en el oído izquierdo, heridas abiertas en la frente y posible fractura cervical Un ciudadano haitiano identificado como Piterson Epmon , de 36 años, quien presenta trauma maxilofacial

, de 36 años, quien presenta trauma maxilofacial Leonel Aljely Mariano Santana, de 34 años, quien sufrió una fractura en la pierna derecha y una herida en el pulgar. Actualmente se en estado crítico.

Asistencia

De acuerdo con versiones preliminares, el fatal accidente se produjo cuando dos motocicletas chocaron de frente en las proximidades del sector batey Pringamosa, en la provincia Hato Mayor.

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, miembros de la Policía Nacional y agentes de la Digesett, quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron a los heridos al hospital Leopoldo Martínez para recibir atención médica.