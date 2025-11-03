×
Haitiano
Haitiano

Hombre muere ahogado en canal durante persecución policial en Santiago

Fue identificado como Veloni Mesdor, de nacionalidad haitiana

Hombre muere ahogado en canal durante persecución policial en Santiago
El cadáver el extranjero fue levantado por personal del Inacif. (FUENTE EXTERNA)

Un hombre murió ahogado tras caer al canal de riego Ulises Francisco Espaillat, a su paso por el municipio de Villa González, en la provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Veloni Mesdor, de 25 años de edad y de nacionalidad haitiana.

El fallecimiento del extranjero se produjo durante una persecución motorizada por agentes de la Policía Nacional.

Según las versiones ofrecidas por testigos, Mesdor estaba acompañado por un dominicano que también cayó al canal, pero logró salir con vida.

El cadáver del hombre fue recuperado en horas de la mañana de este lunes por miembros de la comunidad, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos de Villa González.

  • Familiares y allegados del joven demandaron de las autoridades una investigación que determine si hubo abuso de fuerza por parte de los agentes y, que si se confirma, los responsables sean sometidos a la justicia.

Informe policial

La Policía Nacional informó que el fallecido y su acompañante eran perseguidos por una patrulla, pero que los agentes "los perdieron de vista" durante la persecución, sin precisar detalles adicionales sobre las circunstancias que provocaron el hecho.

