Hombre muere ahogado en canal durante persecución policial en Santiago
Fue identificado como Veloni Mesdor, de nacionalidad haitiana
Un hombre murió ahogado tras caer al canal de riego Ulises Francisco Espaillat, a su paso por el municipio de Villa González, en la provincia Santiago.
La víctima fue identificada como Veloni Mesdor, de 25 años de edad y de nacionalidad haitiana.
El fallecimiento del extranjero se produjo durante una persecución motorizada por agentes de la Policía Nacional.
Según las versiones ofrecidas por testigos, Mesdor estaba acompañado por un dominicano que también cayó al canal, pero logró salir con vida.
El cadáver del hombre fue recuperado en horas de la mañana de este lunes por miembros de la comunidad, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos de Villa González.
- Familiares y allegados del joven demandaron de las autoridades una investigación que determine si hubo abuso de fuerza por parte de los agentes y, que si se confirma, los responsables sean sometidos a la justicia.
Informe policial
La Policía Nacional informó que el fallecido y su acompañante eran perseguidos por una patrulla, pero que los agentes "los perdieron de vista" durante la persecución, sin precisar detalles adicionales sobre las circunstancias que provocaron el hecho.