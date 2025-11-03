El Ejército detuvo a 13,303 haitianos indocumentados durante el mes de octubre

Grupo de haitianos indocumentados detenidos por agentes de la Dirección General de Migración (DGM), son transportados en un camión de la institución. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Durante el mes de octubre, el Ejército de la República Dominicana (ERD) informó este lunes que detuvo un total de 13,303 haitianos indocumentados, quienes fueron entregados a la Dirección General de Migración.

Mediante una nota de prensa, las autoridades indicaron que las detenciones se realizaron en diferentes provincias, principalmente en zonas fronterizas. En Dajabón se efectuaron 4,422 apresados, en Elías Piña con 1,729, Montecristi 1,631 y Independencia 1,257.

Contrabando y mercancías

En cuanto al contrabando, las autoridades señalaron que ocuparon un total de 1,040,800 cigarrillos, siendo los mayores decomisos en las provincias San Juan de la Maguana con 365,400, en Montecristi con 260,400 y en Valverde 206,200.

Además, el informe del ERD detalla 97 casos relacionados con actividades ilícitas, que incluyen:

4 casos de tráfico de drogas

de 81 relacionados con tráfico de personas

11 de contrabando de mercancías

Como parte de las operaciones de interdicción fronteriza, el Ejército también retuvo 247 vehículos vinculados a actividades ilegales.

En ese sentido, afirmaron que todos los casos fueron remitidos a las autoridades competentes y presentados al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.



