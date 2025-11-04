Encuentran el cadáver de una mujer con signos de violencia en su residencia en Navarrete

El cadáver de la víctima fue trasladado de Navarrete al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en Santiago para fines de autopsia, con el propósito de determinar la causa exacta de la muerte. ( FUENTE EXTERNA )

El cadáver de una mujer fue hallado con signos de violencia en el interior de su residencia, ubicada en el barrio 27 de Febrero del municipio Navarrete, provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Idania Durán Delgado, de 54 años, cuyo cuerpo presentaba hematomas y laceraciones en el cuello, de acuerdo con el informe del médico legista que realizó el levantamiento.

Según versiones, la mujer fue hallada acostada en su cama y arropada con una sábana.

Familiares de la víctima

Familiares acudieron a la vivienda en horas de la tarde de ayer, lunes 3 de noviembre, luego de extrañarse al no tener noticias de ella durante el día, y fue entonces cuando encontraron el cuerpo sin vida.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, para fines de autopsia, con el propósito de determinar la causa exacta de la muerte.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.