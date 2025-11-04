Las autoridades decomisan 37 paquetes de cocaína dentro de un buque en el Puerto de Haina

Fotografía suministrada por la DNCD muestran a los miembros de la uniformada exhibiendo las bolsas plásticas que contenían los 37 paquetes presumiblemente de cocaína incautados en el interior de una embarcación en el puerto de Haina, en el municipio Santo Domingo Oeste. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades confiscaron 37 paquetes de cocaína durante un operativo de inspección realizado en el interior de un buque en el Puerto de Haina Oriental, municipio Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con una nota de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), las autoridades actuaron tras recibir informes de inteligencia que alertaban sobre un posible cargamento ilícito.

Durante la revisión del barco, los equipos localizaron tres bultos negros en una de las áreas de la bodega, próximos a la proa, los cuales contenían los 37 paquetes envueltos en fundas plásticas transparentes, señala el comunicado.

Según el plan de ruta, la embarcación salió del Puerto Multimodal Caucedo, hizo una escala en el puerto de Haina para cargar otros contenedores, desde donde viajaría a Puerto Rico.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/04/whatsapp-image-2025-11-04-at-110931-am-1-9a95313e.jpeg Fotografía suministrada por la DNCD muestran los bultos negros encontrados en la bodega del buque donde se hallaron los paquetes de droga durante el operativo en el Puerto de Haina Oriental. (FUENTE EXTERNA)

Sustancia enviada al Inacif

Los paquetes ocupados fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes.

La intervención fue realizada por miembros de la DNCD y del Ministerio Público, con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (Cesep), quienes mantienen una investigación abierta para identificar, arrestar y someter a la justicia a los responsables de esta operación de narcotráfico internacional.