Sucesos

Un hombre fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en La Altagracia

En la escena las autoridades recolectaron un casquillo calibre 9 mm

    Expandir imagen
    Un hombre fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en La Altagracia
    Casquillos de bala. (ARCHIVO DL)

    Un hombre perdió la vida a causa de una herida de bala en la cabeza, en un hecho ocurrido la tarde del lunes 3 de noviembre en la localidad de Friusa, provincia La Altagracia.

    La víctima fue identificada como Franklin Adames Arsen, de 31 años, residente en el sector El Ejecutivo de Bávaro.

    Según el informe del médico legista Dr. Polanco Guzmán, la causa de muerte fue herida por proyectil de arma de fuego en el hueso parietal derecho (orificio de entrada sin salida), provocando shock hemorrágico.

    Un casquillo

    Durante el levantamiento en la escena, las autoridades recolectaron un casquillo calibre 9 mm, un par de chancletas blancas, una porción de material rocoso presumiblemente cocaína envuelta en una funda plástica y una motocicleta marca Express, color azul, sin placa.

    Asimismo, un teléfono celular marca Tecno, color morado, fue entregado de manera voluntaria por un residente del mismo sector donde vivía la víctima.

    El cuerpo de Adames Arsen fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de San Pedro de Macorís para los fines correspondientes.

    Las autoridades informaron que el caso se encuentra bajo investigación con el propósito de esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables.

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.