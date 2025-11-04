Ascienden a tres las víctimas del accidente de motocicletas ocurrido el domingo en Hato Mayor

Un accidente de motocicletas ocurrido el domingo en la carretera Hato Mayor–El Puerto dejó tres víctimas mortales y dos heridos. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

A tres se elevó el número de víctimas mortales del accidente de motocicletas ocurrido el domingo 2 de noviembre en la carretera Hato Mayor–El Puerto, frente a la mina de Fagenca, en el batey Pringamosa.

La tercera víctima es Sinaury de los Santos, de 23 años, quien falleció la noche del lunes mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Leopoldo Martínez de Hato Mayor. El joven permanecía ingresado en estado delicado desde el momento del accidente, a causa de las graves heridas sufridas en el impacto.

El trágico suceso ya había cobrado la vida de Esmil Alexander González Solano, de 20 años, y Anterito Coca Contreras, de 27, ambos residentes en el distrito municipal de Yerba Buena.

El accidente

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se produjo cuando dos motocicletas colisionaron de frente, dejando además a dos personas heridas: Piterson Epmon, de 36 años, y Leonel Aljely Mariano Santana, de 34.

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, miembros de la Policía Nacional, agentes de la Digesett y un médico legista, quienes realizaron las labores de asistencia y levantamiento de los cuerpos.

La muerte de Sinaury de los Santos ha generado profunda consternación en la comunidad de Yerba Buena, donde familiares y amigos lamentan la pérdida del joven y expresan su dolor por la tragedia que ha enlutado a tres familias de la zona.