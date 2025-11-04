×
Tiroteo

Un hombre muere y dos resultan heridos durante tiroteo en Tenares

La víctima fue identificada como Jonathan Vargas, quien falleció en el lugar del hecho a causa de las heridas de bala

Expandir imagen
Un hombre muere y dos resultan heridos durante tiroteo en Tenares
Casquillos de balas en una escena de un hecho. Un hombre perdió la vida y otros dos resultaron heridos durante un tiroteo ocurrido en el municipio Tenares, en la provincia Hermanas Mirabal (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Desconocidos mataron a tiros a un hombre e hirieron a otros dos durante un hecho registrado la noche del lunes 3 de noviembre en la comunidad Blanco, municipio Tenares, en la provincia Hermanas Mirabal.

La víctima fue identificada como Jonathan Vargas, quien falleció en el lugar del hecho a causa de las heridas de bala.

Dos hombres que acompañaban al fallecido, cuyos nombres no han sido revelados, resultaron gravemente heridos.

Investigan el hecho

Hasta el momento se desconoce la causa del ataque, por lo que agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público investigan el caso.

Además, las autoridades buscan identificar y capturar a los responsables de este hecho de sangre, que ha causado consternación en la comunidad.

El cuerpo de Jonathan Vargas fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.