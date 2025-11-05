La Policía Nacional arresta a un hombre acusado de homicidio en Santo Domingo Este

La Policía Nacional apresó a un hombre acusado del homicidio de Anthony Guzmán Grullón, de 32, durante un asalto ocurrido la noche del 18 de octubre de 2025 en las inmediaciones de un negocio de comida rápida.

Se trata de Raúl Miguel Arias, de 23 años, cuyo arresto se produjo mediante la orden judicial No. 530-2025-EMES-02737, ejecutada por los agentes investigadores en el sector Villa Francisca, del Distrito Nacional.

Las autoridades informaron que le ocuparon una motocicleta marca Express, negra, en la que supuestamente se desplazaba Raúl Arias al momento del hecho del que se le acusa.

Por la muerte de Guzmán Grullón, que se registró en sector El Brisal, del municipio Santo Domingo Este, los investigadores persiguen activamente a Algeny Mateo Jiménez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/diseno-sin-titulo-7-dda41dc0.jpg (FUENTE EXTERNA)

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con las investigaciones, el detenido y su presunto cómplice interceptaron a Guzmán Grullón y a un primo de éste mientras ambos cenaban en el establecimiento.

Los atacantes, portando armas de fuego y vistiendo abrigos oscuros y pasamontañas, encañonaron a las víctimas para despojarlas de sus pertenencias.

En medio del asalto, Anthony Guzmán Grullón intentó correr para resguardarse, momento en que fue alcanzado por un disparo en el hombro izquierdo, ocasionándole una herida sin salida. Los agresores sustrajeron dos cadenas de oro y un guillo de plata antes de huir de la escena.

Te puede interesar Momento del tiroteo en que niña de nueve años resultó herida en el sector Capotillo

El herido fue trasladado al Centro Policlínico Nacional, en Los Mina, donde permaneció bajo atención médica hasta su fallecimiento el 1 de noviembre de 2025 a causa de la herida por proyectil de arma de fuego.

En la escena del crimen, los técnicos de la Policía Científica colectaron como evidencias un casquillo calibre .380, una cápsula del mismo calibre, dos pedazos de cadena dorada y dos dijes (una cruz y una virgen).

Las labores de inteligencia y los análisis de cámaras de seguridad permitieron identificar a los dos acusados. Al ser depurado en los archivos policiales, Raúl Miguel Arias figura con varios registros por robo calificado, afirma una nota de prensa de la Policía Nacional.

Las autoridades informaron que, durante su interrogatorio, el detenido admitió haber participado en el hecho junto a su cómplice, e indicó que este último mantiene en su poder el arma utilizada para cometer el crimen.

El prevenido fue puesto bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades mantienen activa la búsqueda y localización del otro supuesto implicado.