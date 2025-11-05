×
Dictan tres meses de prisión preventiva a hombre grabado solicitando una niña con fines sexuales

También fue enviada a prisión la mujer que presuntamente fue la persona que grabó y difundió el video

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Dictan tres meses de prisión preventiva a hombre grabado solicitando una niña con fines sexuales
Imponen tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, al hombre que es acusado de ofrecer dinero a una mujer haitiana para que le consiguiera una niña con fines sexuales. (FUENTE EXTERNA)

El juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, al hombre que es acusado de ofrecer dinero a una mujer para que le consiguiera una niña con fines sexuales.

La sanción fue impuesta contra Alexander Ramón Peña Henríquez.

El imputado fue detenido luego de que circulara un video en redes sociales donde se le escucha ofrecer entre RD$15,000 y RD$20,000 a cambio de que la mujer le proporcionara una niña de entre ocho y diez años, expresando de manera explícita su interés "en una señorita".

El Ministerio Público lo acusa de violar los artículos 334 y 410 del Código Penal, modificados por la Ley 24-97, así como el artículo 396 del Código de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) y la Ley 137-07 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

El abogado defensor Fernando Quiñones cuestionó la decisión del tribunal al considerar que en la acusación no existen, según dijo, suficientes elementos probatorios.

Dijo que cuando reciba la resolución con la medida determinará cuál es el procedimiento a seguir.

También dictan prisión a la mujer que grabó el video

El tribunal impuso igualmente prisión preventiva como medida de coerción contra la ciudadana haitiana Luisa Stfrent, quien habría grabado y difundido el audiovisual.

Durante la audiencia, la sala no informó en cuáles centros deberán cumplir sus respectivas medidas los imputados.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.