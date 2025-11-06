Adolescente de 13 años muere en accidente de tránsito en Hato Mayor
El menor se trasladaba en una bicicleta que era remolcada por un motorista, cuando fueron impactos por una camioneta
Un trágico accidente de tránsito, ocurrido la mañana de este jueves en el paraje El Cabao, carretera El Valle–Hato Mayor, cobró la vida de un adolescente de 13 años.
La víctima fue identificada como Yefri Manuel Pacheco, residente en la misma comunidad, quien falleció instantáneamente tras sufrir fuertes traumas craneoencefálicos, al ser impactado por una camioneta.
Iba en una bicicleta
De acuerdo con versiones preliminares, el menor se desplazaba en una bicicleta que era remolcada por un motorista cuando fueron embestidos por una camioneta marca Toyota Tacoma, color negro.
Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), miembros de la Policía Nacional y un médico legista para realizar los levantamientos correspondientes.
Las autoridades mantienen el hecho bajo investigación