Policías hieren hombre que intentó atacarlos tras ser sorprendido robando en una plaza en La Romana

Un hombre resultó herido por arma de fuego luego de intentar agredir con un cuchillo a una patrulla de la Policía Nacional, que lo sorprendió mientras perpetraba un robo en una tienda, ubicada en la Multiplaza de La Romana.

El detenido fue identificado como César Florentino (a) Fullin, de 40 años, residente en el sector Juana Saltitopa de Villa Verde, también en La Romana.

Florentino presenta una herida de bala en la pierna derecha, sin orificio de salida, según diagnóstico médico ofrecido en el Hospital Arístides Fiallo Cabral.

Sorprendido in fraganti

De acuerdo con el informe preliminar, Florentino fue sorprendido en flagrante delito dentro del establecimiento Altice, donde habría sustraído dos teléfonos celulares.

Posteriormente, intentó forzar las cajas registradoras de la joyería New Romance y de la tienda de tecnología De AzaTecnología, utilizando unas tijeras para tales fines.

El informe agrega que, durante la intervención, el hombre habría intentado agredir a los agentes con un cuchillo de aproximadamente 10 pulgadas, por lo que fue "neutralizado" conforme a los protocolos policiales.

El detenido permanece bajo custodia policial, mientras el caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

