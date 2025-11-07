Muere cuarta víctima del accidente de motocicletas ocurrido en Hato Mayor

Motocicleta en el pavimento tras ser impactada en un accidente de tránsito. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Murió este viernes la cuarta víctima del accidente de tránsito ocurrido la noche del pasado domingo en la carretera Hato Mayor–El Puerto, frente a la mina de Fagenca, en el batey Pringamosa.

Se trata de Piterson Epmon, de 36 años, quien permanecía ingresado en el área de traumadel Hospital Leopoldo Martínez, de la provincia Hato Mayor.

El accidente también cobró la vida de Esmil Alexander González Solano, de 20 años, Anterito Coca Contreras, de 27 y Sinaury de los Santos, de 23, todos residentes en el distrito municipal de Yerba Buena.

El hecho

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió cuando dos motocicletas colisionaron de frente, dejando además a otra persona herida, identificada como Leonel Aljely Mariano Santana, de 34 años, quien permanece hospitalizado en un centro de salud de la región.