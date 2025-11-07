Apresan a dominicano que transportaba a seis haitianos indocumentados en Montecristi

En Montecristi, un hombre fue arrestado por transportar haitianos indocumentados en un vehículo. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a un ciudadano dominicano que transportaba de manera ilegal a seis nacionales haitianos en condición migratoria irregular, en el tramo carretero Copey-Montecristi.

Julio Andrés Bravo Silverio fue detenido mientras conducía un vehículo Suzuki, blanco, placa AA24537, dentro del cual se ocultaban seis extranjeros haitianos indocumentados, entre ellos tres hombres y tres mujeres.

El conductor fue trasladado junto a los extranjeros y el vehículo a la Fortaleza San Fernando del Ejército y será puesto a disposición de las autoridades del Ministerio Público para los procesos correspondientes.

El arresto del ciudadano dominicano y de los extranjeros indocumentados forma parte de las acciones del Ejército de República Dominicana para reafirmar su compromiso con la seguridad en la zona fronteriza, mediante operativos permanentes en apoyo a las demás instituciones del Estado, informó esa entidad.

Los deportados

Las autoridades de Migración de República Dominicana informaron a inicios de octubre que deportaron a 370,240 haitianos indocumentados en el último año, mientras que los repatriados en los primeros nueve meses suman 285,614 ciudadanos del país fronterizo.

La Dirección General de Migración (DGM) dio a conocer en un documento que en septiembre deportó a 34,873 haitianos en condición migratoria irregular.

El organismo afirmó que se "consolida" como un actor clave en los flujos migratorios complejos y en la defensa de la seguridad ciudadana y la integridad de la soberanía nacional.

Migración agregó que los operativos que ejecuta para apresar a los haitianos indocumentados representan una "acción necesaria" para preservar la seguridad nacional y, al mismo tiempo, evitar que personas vulnerables caigan en redes de tráfico de personas o de explotación.

"Las operaciones se realizan con estricto apego a las normativas humanitarias y a los derechos y dignidad de las personas", remachó la institución.

En octubre de 2024, el presidente dominicano, Luis Abinader, ordenó la deportación "masiva" de los haitianos indocumentados que residen en el país, con el fin de "reducir" el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas.