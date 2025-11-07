Aunque el hecho sucedió hace 24 horas, en el sector Los Girasoles III, en Santo Domingo Oeste, los comunitarios aún respiran el pánico de un enfrentamiento a tiros entre agentes policiales y cinco hombres que se escaparon de las autoridades en un camión de basura.

Según los residentes en el barrio, vieron cómo la Policía halló chalecos antibalas, uniformes con insignias de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), armas y otras prendas dentro de la yipeta que los atacantes dejaron abandonada.

El enfrentamiento se produjo durante una persecución que, según informó la Policía Nacional, inició cuando una patrulla vio un vehículo Toyota 4Runner blanco que se desplazaba de forma sospechosa. Cuando los policías intentaron interceptarlo, sus ocupantes respondieron con disparos y huyendo.

Richardson Pérez, residente en la misma calle Las Colinas de Los Girasoles III, donde ocurrió el hecho, narró que la Policía resguardó toda el área tras el tiroteo y contó que de la yipeta blanca abandonada se sacaron chalecos antibalas, armas y uniformes con la insignia del Dicrim, aunque nadie pudo determinar si la ropa era falsa o si realmente pertenecía al cuerpo del orden.

"Uno de esos que se transportaban en la yipeta, el que manejaba, chocó un vehículo aquí mismo porque venían corriendo de una persecución de la Policía. Con el choque, automáticamente el vehículo se les apaga y empezaron a tirar tiros a la policía. Ahí mismo uno de los policías se cayó por los tiros. Ellos (los atacantes) aprovecharon que los oficiales se cayeron y corrieron", explicó.

Dijo que la tensión fue tan fuerte que todavía al día siguiente las calles lucen vacías y sin mucha gente transitando ya que, como dijo, sus vecinos temen que se repita un hecho similar a plena luz del día.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/girasoles2-825d32b4.jpg Carro que fue impactado por la yipeta blanco en la que se transportaban los cinco hombres que atacaron a la Policía. (LUDUIS TAPIA)

Pérez contó que hechos así no son frecuentes en Los Girasoles y agregó que, por los videos que pudieron ver, los hombres que huyeron no son de la zona. Nadie los identificó.

Aunque la Policía aseguró que el suceso pasó por denuncias de vecinos que se quejaban de la intranquilidad en el área, Pérez afirmó que en el barrio es "sumamente tranquilo", por lo que consideró que la persecución ya venía desde otro lugar.

"Gracias a Dios nadie salió herido. Lo que tengo entendido es que una señora se desmayó por el susto, pero nada que lamentar. El tiroteo fue rápido, duró algunos segundos, pero se tiraron más de 30 tiros, eso fue algo rápido", relató.

Desde adentro

Antes del tiroteo, un joven identificado como "La Voz 46" se encontraba detenido en una redada de la Policía y vio todo el movimiento policial desde adentro.

"Antes de eso (tiroteo) yo caí preso por una redada, porque había un operativo bastante grande. Estábamos parados en una esquina al final de esta calle y ellos (policías) cuando se vieron la yipeta, al parecer entendían que era sospechoso, la yipeta huyó cuando vio las autoridades y ahí fue que se armó la persecución", narró.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/girasoles3-f616eeed.jpg Casa que recibió impactos de bala en el medio del tiroteo. (LUDUIS TAPIA)

Miedo en el área

Entre tanto, Ivonne Moya, otra residente en Los Girasoles, describió el miedo que sintió al escuchar los disparos.

"Yo estaba en la cama, boca arriba y cuando escuché el tiroteo me asusté, me sentí mal. En ese momento puse un paquetico y llamé a mi hija que estaba en un curso. Le tiré por WhatsApp y le dije: ´No bajes, que aquí está el mundo vuelto un desastre. No bajes ahora, yo te aviso´", contó con voz temblorosa.

Ivonne contó que "nunca había pasado algo así" por su casa y, al igual que su vecino, dijo que la Policía sacó de la yipeta algunas armas, uniformes y "muchos chalecos" antibalas.

Asimismo, dijo que, aunque no vio directamente el hecho por miedo a asomarse por la ventana, sí pudo ver cuando la Policía acordonó toda el área, llamó refuerzos y se mantuvo por horas indagando el lugar donde ocurrió todo.

Aunque agradece que no haya pasado nada malo porque todo fue muy rápido, dice que la comunidad aún camina con miedo por las calles con el temor de encontrarse con otro enfrentamiento entre policías y supuestos delincuentes.

De hecho, en la esquina de la calle Las Colinas es evidente el impacto del tiroteo ya que algunas casas tienen los disparos muy visibles y todavía se encuentra parqueado el auto que fue chocado por la yipeta blanca.

Policía encabeza investigación Mientras tanto, la Policía Nacional informó, en una nota de prensa, que ya ha detenido a varias personas para fines de investigación. De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos guardan relación con el alquiler del vehículo marca Toyota 4Runner, color blanco, placa G448566, utilizado por los cinco hombres que perpetraron la agresión.