Decomisan 150 paquetes de cocaína y arrestan a cinco hombres en Azua

Los cinco hombres detenidos por la DNCD durante el operativo en Azua, junto al alijo de 150 paquetes de cocaína incautados. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD )

Las autoridades informaron este viernes que decomisaron un alijo de 150 paquetes de cocaína, con un peso total de 154.2 kilogramos, según determinó el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La incautación se realizó durante un operativo en el puesto de chequeo del kilómetro 15 de la provincia Azua.

En la operación fueron arrestados cinco hombres dominicanos, y se ocuparon dos vehículos, varios teléfonos celulares, dinero en efectivo, documentos y otras evidencias vinculadas al caso.

El operativo fue desplegado tras informes de inteligencia que alertaron sobre la movilización de varios individuos en dos vehículos desde la zona sur hacia la capital, transportando una cantidad indeterminada de drogas, establece un comunicado de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/whatsapp-image-2025-11-07-at-90035-am-1-7b9ef517.jpeg Autoridades trasladan parte de los paquetes ocupados. (FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR LA DNCD) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/whatsapp-image-2025-11-07-at-90036-am-c609c894.jpeg Uno de los vehículos ocupados durante el operativo en el kilómetro 15 de Azua. (FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR LA DNCD) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/whatsapp-image-2025-11-07-at-90035-am-3-bff8077f.jpeg Otro de los vehículos incautados en el operativo. (FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR LA DNCD)

Durante la inspección, y por instrucciones del fiscal actuante, los agentes hallaron dos compartimientos secretos (caletas) en la parte delantera y trasera de una jeepeta Hyundai Santa Fe, placa G-439596, donde se encontraron los 150 paquetes del narcótico.

Buscan a otros integrantes de la red

La intervención fue llevada a cabo por miembros de la DNCD y del Ministerio Público (MP), con el apoyo de efectivos del Ejército de República Dominicana (ERD), la Armada de República Dominicana (ARD) y organismos de inteligencia del Estado.

Las autoridades precisaron que desde hace más de cinco meses el MP, la DNCD y otras agencias de seguridad daban seguimiento a esta red, que operaba transportando cargamentos de drogas en vehículos con caletas ocultas habilitadas en su interior.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/whatsapp-image-2025-11-07-at-90037-am-aa25bec5.jpeg Un agente de la DNCD carga parte de los paquetes de cocaína ocupados durante la operación (FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR LA DNCD)

En ese sentido, informaron que profundizan las investigaciones para identificar y capturar a otros integrantes de la estructura de narcotráfico, con el propósito de ponerlos a disposición de la justicia.