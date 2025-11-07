Un adolescente de 13 años mató este viernes de un disparo a su prima, de la misma edad, en un hecho ocurrido en el sector El Tamarindo, de la comunidad La Herradura, al suroeste de Santiago. El caso se encuentra en investigación.

La víctima fue identificada como G. P., quien fue alcanzada por un disparo en el cuello.

De acuerdo con versiones preliminares, el suceso ocurrió cuando un primo de la fallecida, también de 13 años, manipulaba una pistola perteneciente a su padre. En lo que se presume fue accidental, el menor disparó el arma, provocándole la muerte instantánea a su pariente.

El menor, cuyo nombre se omite por razones legales, permanece bajo custodia del Ministerio Público para los fines correspondientes.

Además, otros familiares fueron detenidos para fines de investigación, ya que cuando las autoridades llegaron al lugar el arma homicida no fue encontrada.

El cadáver de la adolescente fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se le practicará la autopsia.

Vecinos y allegados de la familia lamentan la tragedia

"Desgraciadamente hay dos futuros perdidos, dos adolescentes, dos niños, dos angelitos", expresó Generoso de León, residente en el sector.

El comunitario pidió a las autoridades reforzar el control de las armas de fuego.