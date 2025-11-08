Una serie de accidentes entre motocicletas deja múltiples víctimas en La Altagracia y Santiago

Personal del 9-1-1 da asistencia a un motociclista accidentado. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

En los últimos meses del año 2025, se han registrado varios accidentes de tránsito en las provincias La Altagracia y Santiago, en los que estuvieron involucrados principalmente motocicletas.

Estas colisiones han dejado un saldo lamentable de personas fallecidas y heridas, evidenciando el incremento de la siniestralidad vial asociada al uso de este medio de transporte.

El hecho más reciente ocurrió la noche del lunes 3 de noviembre, en el distrito municipal La Otra Banda, provincia La Altagracia, donde un joven perdió la vida y otro resultó herido tras una colisión entre dos motocicletas.

El accidente se registró alrededor de las 9:32 de la noche, siendo las víctimas trasladadas por el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 al Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia.

El fallecido fue identificado como Felipe José Wade Salas, mientras que el herido es Jhon Manuel Jiménez, de 21 años, quien presenta múltiples laceraciones y trauma craneoencefálico leve, permaneciendo bajo observación médica.

Las autoridades aún investigan las circunstancias del siniestro.

El viernes 27 de junio, otro accidente entre motocicletas cobró la vida de un hombre de 50 años en el sector Anamuyita, del municipio de Higüey.

La víctima fue identificada como Eduardo Antonio Lorenzo de los Santos, quien conducía una motocicleta Suzuki AX100 azul, sin casco protector.

De acuerdo con el informe oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando el motor que conducía Lorenzo colisionó con otro de características similares, cuyo conductor huyó del lugar.

El levantamiento del cadáver fue realizado por la médico legista Ruth Almánzar, mientras que ambos vehículos fueron retenidos por las autoridades para fines de investigación.

Una semana antes, el 20 de junio, una mujer perdió la vida en otro hecho en el distrito municipal Verón–Punta Cana.

La fallecida, Maribel Durán Francisco, de 32 años y residente en Pueblo Bávaro, sufrió graves heridas tras impactar su motocicleta con una pasola por la parte trasera, en la calle conocida como la recta de Leonel Taveras.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento del accidente, en el que Durán cayó al pavimento y recibió los golpes que le ocasionaron la muerte mientras recibía atenciones médicas.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades de tránsito.

En agosto pasado, el titular de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Francisco Cruz Méndez, informó que la provincia La Altagracia, y en especial el municipio cabecera, Higüey, ocupaba el primer lugar a nivel nacional en muertes por accidentes de tránsito. Cruz Méndez reveló que en 2024 fallecieron en Higüey 3,144 personas a causa de accidentes de tránsito, lo que equivale a un promedio de ocho muertes diarias, la mayoría de ellas relacionadas con motociclistas que no utilizaban casco protector.

Más choques mortales

En la provincia Santiago, los accidentes entre motocicletas también han dejado un preocupante número de víctimas.

El lunes 27 de octubre, el joven José David Montilla, de 16 años, perdió la vida al chocar su motocicleta contra la baranda de seguridad de la autopista Joaquín Balaguer, tramo Villa González.

Según testigos, el adolescente participaba en una competencia ilegal de motocicletas cuando perdió el control del vehículo, falleciendo en el lugar del hecho.

El martes 30 de septiembre, se reportó la muerte de un hombre, mientras que otro resultó herido al chocar de frente las dos motocicletas en que viajaban en el municipio de Villa González.

El fallecido es Jean Gabriel Reyes Morel, mientras el herido solo fue identificado como "Albert".

En julio, los medios reportaron que tres jóvenes perdieron la vida y dos resultaron heridos en un choque entre dos motocicletas y un vehículo en Hato del Yaque.

Los muertos fueron Miguel Luis Serrata Paniagua (19), Adalgisa Rodríguez (20) y Estarlin Rodríguez, que junto a los heridos se trasladaban en dos motocicletas

Meses antes, el 9 de mayo, dos jóvenes murieron y otros dos resultaron heridos durante otra carrera clandestina en el sector Villa Nueva, del municipio Navarrete, también en Santiago.

Los fallecidos fueron identificados como Luis Ángel Rodríguez Ramírez, de 24 años, y Joandri Francisco, de 16.

Ambos cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), mientras los otros dos lesionados permanecen ingresados en un hospital de la zona.

Estos sucesos reflejan el aumento de los accidentes de tránsito que involucran exclusivamente motocicletas, tanto por imprudencia de los conductores como por la práctica de carreras ilegales, dejando en evidencia la necesidad de reforzar los controles y las medidas de prevención vial en las provincias de La Altagracia y Santiago.