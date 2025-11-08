Policía identifica tercer implicado en tiroteo contra agentes en Los Girasoles: altamente peligroso

Durante el enfrentamiento, los agresores abandonaron una yipeta Toyota 4Runner blanca, placa G-448566, la cual fue recuperada por las autoridades. ( DIARIO LIBRE )

La Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional mantiene desplegado un amplio operativo en busca de Jonathan Lessard Peguero (a) "Picante", señalado como el tercer implicado en el ataque armado contra una patrulla policial ocurrido el pasado 6 de noviembre en el sector Los Girasoles III, del Distrito Nacional.

Se trata de la tercera persona que ha sido identificada en el suceso, los otros dos son Jorge Luis Valerio Cleto y Christopher Michael Espaillat (a) Plomo.

El prófugo, considerado altamente peligroso y con un extenso historial delictivo, forma parte de una banda fuertemente armada que enfrentó a tiros a los agentes, poniendo en riesgo la vida de los uniformados y de los residentes de la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/08/whatsapp-image-2025-11-08-at-45332-pm-4d0574bd.jpeg

Durante el enfrentamiento, los agresores abandonaron una yipeta Toyota 4Runner blanca, placa G-448566, la cual fue recuperada por las autoridades. En su interior se incautó un arsenal de guerra que incluía fusiles, pistolas, chalecos antibalas, inhibidores de señal y municiones de alto calibre.

La Policía informó que en el lugar fueron levantados 17 casquillos calibre 9 mm y 15 casquillos calibre 5.56 mm, evidencia del alto poder de fuego utilizado contra los agentes del orden.

Operativo en marcha

El DICRIM, en coordinación con otras agencias de seguridad del Estado, mantiene la búsqueda activa de "Picante" en todo el Gran Santo Domingo y zonas aledañas, con el objetivo de capturarlo y desmantelar la estructura criminal a la que pertenece.

Las autoridades reiteraron que no descansarán hasta lograr su arresto y llamaron al fugitivo a entregarse por la vía que considere pertinente, para evitar nuevos enfrentamientos que pongan en riesgo su vida o la de terceros.

La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y advirtió que actuará "con firmeza dentro del marco de la ley" frente a cualquier acción que atente contra sus miembros o la tranquilidad pública.