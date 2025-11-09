Padre de tres niños es asesinado luego de que le robaran el motor en Cancino

Luciano Custodio Figueroa, de 33 años, fue asesinado el sábado cuando se dirigía a su trabajo en una empresa de seguridad privada en Cancino. ( FUENTE EXTERNA. )

La violencia volvió a golpear a una familia trabajadora de Cancino. Luciano Custodio Figueroa, de 33 años, fue asesinado el sábado cuando se dirigía a su trabajo en una empresa de seguridad privada.

Según testigos, dos hombres armados lo interceptaron en el sector El Cachón de la Rubia, lo despojaron de su motocicleta y le dispararon por la espalda antes de huir. El hecho ocurrió cerca de las 6:30 de la tarde.

Su esposa, Mercedes Mordan, esperaba este domingo en el cementerio Cristo Redentor la entrega del cuerpo desde el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Entre lágrimas, pidió justicia: "Solo quiero que los atrapen, él no merecía morir así".

Era padre de tres niños

Luciano y Mercedes tenían tres hijos, de 2, 5 y 12 años, que ahora quedan bajo el cuidado de su madre. "Él solo iba a trabajar. Parece que forcejeó o trató de escapar y le dispararon", relató su hermano Catalino Figueroa.

La víctima, residente en Cancino, Santo Domingo Este, se desplazaba en una motocicleta Haojue Xpress, recién comprada, que fue robada durante el asalto.

La Policía Nacional acudió al lugar del crimen e informó que mantiene abierta la investigación para dar con los responsables del homicidio.

La muerte de Cuatodio Figueroa se suma a la lista de víctimas de la ola de asaltos violentos que en las últimas semanas ha generado alarma en comunidades del Gran Santo Domingo.