Dos hombres mueren tras enfrentarse a cuchilladas en Verón

En la escena del crimen, se observa un arma blanca presuntamente utilizada durante la riña que dejó dos hombres muertos en Verón, provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

Dos hombres, uno dominicano y otro haitiano, murieron tras una violenta pelea ocurrida la madrugada de este domingo en el sector Barrio Nuevo, del distrito municipal de Verón–Punta Cana, provincia La Altagracia.

Según el informe preliminar de la Policía Científica, el hecho se registró alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando ambos hombres se enfrentaron con armas blancas en un callejón de la comunidad.

Las víctimas fueron identificadas como Braulio Gómez Araujo, dominicano de 29 años, y Julio Fleristin, ciudadano haitiano de 24. Ambos residían en el mismo sector y, de acuerdo con versiones de testigos, mantenían un conflicto personal por temas vinculados a una mujer que derivó en el fatal enfrentamiento.

El reporte indica que Gómez Araujo, de ocupación obrero, habría atacado a Fleristin con un arma blanca, causándole una herida punzopenetrante en el cuello que le provocó la muerte de forma inmediata. Sin embargo, durante el forcejeo, el dominicano también fue herido de gravedad con múltiples puñaladas.

¿Qué acciones han tomado las autoridades?

Las autoridades señalan que en la agresión al dominicano intervinieron dos individuos de nacionalidad haitiana identificados solo como "Pon Son" y "Remi", quienes supuestamente acudieron en defensa de su compatriota y luego huyeron del lugar.

Ambos cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de San Pedro de Macorís para los fines correspondientes, mientras la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía mantiene abierta la investigación para dar con el paradero de los prófugos.