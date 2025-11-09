×
incendio en fábrica de plástico
incendio en fábrica de plástico

VIDEO | Incendio afecta fábrica de plásticos en la zona sur de Santiago

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños a otras estructuras cercanas

    Un incendio de grandes proporciones afectó la tarde de este domingo una fábrica de plásticos ubicada en el sector Las Charcas, al sur de Santiago. 

    Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas del siniestro, aunque circulan versiones no oficiales que apuntan a una posible quema de basura en las cercanías.

    El general Alexis Moscat, director del Cuerpo de Bomberos de Santiago, informó que varias unidades acudieron de inmediato al lugar y que, gracias al apoyo de camiones cisterna privados, se ha logrado controlar parte del fuego.

    "Estamos aquí con los bomberos de todas las estaciones de Santiago y Tamboril. Lo que nos falta es la cantidad de agua, pero gracias a Dios están llegando camiones privados para ayudarnos", explicó Moscat durante la intervención.

    Expandir imagen
    Una densa columna de humo negro se extiende desde el incendio de la fábrica de plásticos ubicada en la comunidad Las Charcas de Santiago.
    Una densa columna de humo negro se extiende desde el incendio de la fábrica de plásticos ubicada en la comunidad Las Charcas de Santiago. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Bomberos mientras intentan controlar el fuego en la fábrica de plásticos en la comunidad Las Charcas de Santiago. 
    Bomberos mientras intentan controlar el fuego en la fábrica de plásticos en la comunidad Las Charcas de Santiago. (FUENTE EXTERNA)

    Investigarán origen del fuego

    El jefe bomberil señaló que aún es prematuro ofrecer detalles sobre el origen del fuego.

    "Vamos a esperar que los departamentos a quienes les compete hagan los trabajos del lugar. Ellos serán los que determinen cómo se produjo todo esto", agregó Moscat.

    Expandir imagen
    Infografía
    Estructura de la fábrica afectada por el fuego en Las Charcas. (FUENTE EXTERNA)
    • El incendio, alimentado por los materiales plásticos y las ráfagas de viento, generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. 

    Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños a otras estructuras cercanas.

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.