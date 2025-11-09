Mal estado de tramo de la carretera Hato Mayor–SPM provocó tres choques la noche del sábado

Uno de los vehículos involucrados en los tres accidentes, sin relación, ocurridos la noche del sábado en la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

Tres accidentes de tránsito se produjeron la noche del sábado, casi al mismo tiempo y en el mismo tramo de la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís, perteneciente al distrito municipal de Guayabo Dulce, sin que existiera relación directa entre los sucesos.

En los accidentes se vieron involucrados tres vehículos: una yipeta Chevrolet Tracker color rojo, un carro Nissan AD color blanco y una motocicleta CG color rojo.

De acuerdo con los informes ofrecidos por el Cuerpo de Bomberos de Hato Mayor, la yipeta Chevrolet Tracker, conducida por David Pérez Santana, perdió el control y dio varias vueltas, quedando con las cuatro gomas hacia arriba dentro de un matorral.

Una mujer con lesiones

En el vehículo viajaba una familia compuesta por cinco personas que se dirigía a una vigilia. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó con heridas ni laceraciones.

Por otro lado, el carro Nissan AD, conducido por Alejandro Tavares del Orbe, sufrió la explosión de dos neumáticos: uno delantero y otro trasero, pero tanto el conductor como su acompañante salieron ilesos.

Asimismo, una motocicleta CG color rojo, conducida por Miguel Ángel Palleno Alcántara, cayó en un hoyo al verse afectada por las condiciones del tramo. La joven que lo acompañaba presentó laceraciones y un golpe en una pierna, mientras que el conductor no sufrió lesiones de consideración.