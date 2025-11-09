×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
catamarán se accidenta en Samaná
catamarán se accidenta en Samaná

Catamarán lleno de vacacionistas se accidenta en Samaná

Las personas fueron sacadas ilesas del agua, conforme a la Defensa Civil

  • Sandra Guzmán - Twitter
  • Sandra Guzmán - Facebook
Expandir imagen
Catamarán lleno de vacacionistas se accidenta en Samaná
Labores de rescate del catamarán que zozobró en la costa de Samaná. (FUENTE EXTERNA)

Una embarcación tipo catamarán con un número indeterminados de  turistas zozobró la tarde de este domingo en aguas de la Bahía de Samaná. Todos fueron rescatados con vida, de acuerdo a la Defensa Civil.

Ramón Liriano, director provincial de la Defensa Civil Samaná, explicó a Diario Libre que el accidente ocurrió entre las 3:00 y 3:30 de la tarde. Dijo que las causas se desconocen y que "esa parte los peritos" la determinarán.

Señaló que todos los ocupantes de la embarcación resultaron ilesos, ya que tenían sus chalecos salvavidas. Fueron sacados del agua por personal de la Armada de la República Dominicana y llevados a centros de salud.

Una fotografía que circula en las redes sociales muestras a muchas personas a flote en el agua.

Al parecer la embarcación siniestrada forma parte de las que hacen excursiones en la zona costera de la provincia.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista dominicana. Egresada de la UASD. Posee una amplia experiencia en el periodismo digital y de investigación.