Catamarán lleno de vacacionistas se accidenta en Samaná

Labores de rescate del catamarán que zozobró en la costa de Samaná. ( FUENTE EXTERNA )

Una embarcación tipo catamarán con un número indeterminados de turistas zozobró la tarde de este domingo en aguas de la Bahía de Samaná. Todos fueron rescatados con vida, de acuerdo a la Defensa Civil.

Ramón Liriano, director provincial de la Defensa Civil Samaná, explicó a Diario Libre que el accidente ocurrió entre las 3:00 y 3:30 de la tarde. Dijo que las causas se desconocen y que "esa parte los peritos" la determinarán.

Señaló que todos los ocupantes de la embarcación resultaron ilesos, ya que tenían sus chalecos salvavidas. Fueron sacados del agua por personal de la Armada de la República Dominicana y llevados a centros de salud.

Una fotografía que circula en las redes sociales muestras a muchas personas a flote en el agua.

Al parecer la embarcación siniestrada forma parte de las que hacen excursiones en la zona costera de la provincia.