Grupo mata a joven a palos y cuchillas en Santiago porque le rozó motor con su carro

Un joven identificado como Jefry Villanueva, de 31 años, perdió la vida la noche del domingo en medio de un violento incidente ocurrido en el ensanche Espaillat, en Santiago, tras un presunto roce entre vehículos que terminó en tragedia.

De acuerdo con testimonios de familiares, Villanueva había llegado a la casa de un pariente para buscar a sus tres hijos, cuando de manera accidental rozó con su carro a un motorista.

Pariente: "Simplemente fue un roce"

Según relataron, el conductor de la motocicleta, junto a varios acompañantes, lo agredieron con palos, cuchillos y objetos contundentes.

"Él no se metía con nadie, simplemente fue un roce. Lo rodearon y lo atacaron entre todos. Solo pedimos justicia", declaró entre lágrimas una de sus parientes mientras esperaba la entrega del cuerpo en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Sus familiares contaron que, en medio de la agresión, Villanueva intentó huir en su vehículo, pero fue alcanzado por uno de los atacantes, quien presuntamente le propinó una estocada mortal en el cuello.

Ya herido se desplomó cerca de su vivienda

Gravemente herido, logró conducir unos metros hasta desplomarse con el automóvil cerca de su vivienda, donde finalmente murió.

Villanueva deja en la orfandad a tres hijos menores, de 11, 6 y 2 años, uno de ellos con condición de autismo, según informaron sus familiares.

"Él era quien se encargaba de llevar a su niño a las terapias. Era un padre responsable. No merecía morir de esa manera", agregó un tío de la víctima, quien pidió a las autoridades actuar con firmeza ante la ola de violencia que afecta la ciudad.

El cuerpo fue trasladado al Inacif de Santiago, donde se le practicó una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

La Policía Nacional informó que hay personas detenidas por el caso y que continúa la búsqueda de los demás implicados.

Este hecho violento se registró la misma noche del domingo en que también fue asesinado el exoficial de la Dicrim Joel Donatilio Torres Pichardo, en el sector Los Barracones de El Ejido, durante un presunto ajuste de cuentas, según informó la Policía.

Las autoridades confirmaron que ambos casos son hechos aislados, pero mantienen investigaciones activas para esclarecer las circunstancias y dar con los responsables.