Hombre mata a su suegra de varios tiros y hiere a su pareja en La Vega

Un hombre que era buscado por las autoridades por causar la muerte de su suegra y herir a su pareja sentimental en el sector San Miguel, en La Vega, se entregó de manera voluntaria a través de un comunicador, según informó la noche de este lunes la Policía Nacional.

El detenido fue identificado como José Luis Esposito Saldivar, de 43 años, residente en La Vega, señalado como presunto autor de la muerte de su suegra Alexandra Fiordaliza Rosario Núñez, de 46 años, y de causar heridas por proyectil de arma de fuego a su pareja Lisselot Rosario Polanco, de 24 años, ambas residentes en el mismo sector.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/whatsapp-image-2025-11-10-at-202531-1b6aae2d.jpeg Dos agentes policiales llevan aJosé Luis Esposito Saldivar, de 43 años, a la guagua. (FUENTE EXTERNA)

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con el informe policial, Rosario Núñez falleció a causa de shock hipovolémico por múltiples heridas de arma de fuego, según consta en el acta de levantamiento del cadáver.

Tras cometer el hecho, Esposito Saldivar emprendió la huida a bordo de una motocicleta y posteriormente se entregó voluntariamente a las autoridades.

Durante su entrega, entregó además el arma de fuego utilizada, una pistola calibre 9 milímetros, color negro y con numeración ilegible, junto a su cargador y tres cápsulas.

¿Qué acciones han tomado las autoridades?

El arma será enviada al Departamento de la Policía Científica para los análisis balísticos y la comparación con los casquillos colectados en la escena del crimen.

La Policía informó que al momento de su entrega se le leyeron sus derechos constitucionales y fue puesto bajo arresto para ser sometido a la acción de la justicia, conforme a los procedimientos legales vigentes.

El caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público y la Subdirección Regional de Investigaciones Criminales (Dicrim) en La Vega.