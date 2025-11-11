Apresan a un hombre acusado de matar a su expareja en Puerto Plata

Agentes de la Policía Nacional apresan a Jhon Geraldo Quintana, alias "Tite", acusado de quitarle la vida a su expareja en la comunidad de Saballo, en el municipio Imbert, provincia Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Policía Nacional apresaron a un hombre acusado de matar a su expareja, un crimen registrado el pasado viernes 7 de noviembre en la comunidad de Saballo, en el municipio Imbert, provincia Puerto Plata.

El detenido fue identificado por las autoridades como Jhon Geraldo Quintana, alias "Tite".

Según el informe policial, el hombre, en plena calle y frente a la banca de lotería donde trabajaba, le quitó la vida de varias estocadas a Brendalis Castillo Padilla, de 24 años.

La víctima, quien había procreado dos hijos con su agresor, fue interceptada y, sin mediar palabra, recibió tres estocadas.

El crimen ha causado gran consternación entre los residentes de la comunidad de Saballo, quienes exigen justicia por la muerte de la joven.

Se ocultó en un bosque

Geraldo Quintana fue arrestado por agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) durante un operativo de búsqueda realizado en una zona boscosa del municipio de Imbert, donde se mantenía oculto.

El detenido fue puesto bajo control del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.