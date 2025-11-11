Hallan el cadáver de una niña junto a un contenedor de basura en Santo Domingo Este

Contenedor de basura ubicado en la avenida Iberoamericana, donde fue hallado el cuerpo sin vida de una niña de un año. ( DIARIO LIBRE/ AILIN SANTANA )

La mañana de martes fue hallado el cuerpo sin vida de una niña, de un año de edad, al lado de un contenedor de basura en la avenida Iberoamericana, próximo al Parque del Este, en el sector Ensanche Isabelita, municipio Santo Domingo Este.

La menor falleció ayer, lunes, en la casa donde residía junto a sus padres, quienes la habrían lanzado en el lugar.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, explicó que, según los reportes preliminares, la menor habría fallecido por causas naturales, mientras se encontraba junto a sus progenitores, quienes son de nacionalidad haitiana.

Pesqueira indicó que personal del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 acudió al lugar tras recibir una llamada de la familia, pero al llegar, la niña ya había fallecido.

El vocero explicó que los padres dijeron sepultarían a la menor, pero posteriormente la abandonaron al lado del contenedor, tras lo cual emprendieron la huida.

"Lo que hicieron los padres fue que ellos les dijeron a los vecinos que se la iban a llevar para un lugar para sepultarla y lo que hicieron fue que la lanzaron ahí", manifestó.

Investigación

Agregó que las autoridades de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y del Ministerio Público mantienen abierta una investigación para localizar a los padres y establecer las responsabilidades correspondientes.

Pesqueira adelantó que la institución ofrecerá una nota oficial sobre el caso en las próximas horas.

El hecho ha generado consternación en la comunidad del Ensanche Isabelita, donde residentes mostraron su indignación ante lo ocurrido.