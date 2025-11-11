Tres mujeres acusadas de muertes de hombres en solo once días en La Altagracia

Cinta amarilla de la Policía delimita el área donde ocurrió un hecho violento. ( FUENTE EXTERNA )

Los patrones de violencia en el municipio de Higüey parecen estar experimentando un cambio inquietante. En apenas once días, tres hombres han muerto a manos de mujeres, dos de ellos en el contexto de relaciones de pareja, lo que refleja una nueva cara del conflicto doméstico en la provincia La Altagracia.

El caso más reciente ocurrió la noche del sábado 7 de noviembre en el sector Villa Cerro, donde una joven identificada como Yordania Rijo Lague, alias "Fior", de 26 años, fue señalada como la responsable de la muerte de su pareja Brayan Montero Cedano, de 34 años.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el hecho se produjo alrededor de las 8:40 de la noche, cuando Montero Cedano llegó a la vivienda en aparente estado de embriaguez y con una botella en las manos, lo que provocó una fuerte discusión con su pareja. En medio de la riña, Rijo Lague habría tomado un arma blanca con la que le infirió una herida en el pecho.

El informe médico certificó que la causa del deceso fue un shock cardiogénico provocado por una herida de arma blanca. El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en la provincia San Pedro de Macorís.

Durante el proceso, fueron detenidas para fines de investigación Leidi Escarlin Lague y Alondra Rijo Lague, parientes de la presunta agresora, quienes presenciaron los hechos y serán entrevistadas por el Ministerio Público.

Celos que terminaron en llamas

Otro hecho violento, ocurrido el 1 de noviembre en el sector Los Platanitos, también involucró a una mujer y su pareja.

En esa ocasión, Joselin Ávila Carpio, de 53 años, fue arrestada tras ser acusada de rociar gasolina y prender fuego a su compañero sentimental, Ricardo Mejía, de 52 años, durante una acalorada discusión.

Según la denuncia presentada por Gleny Mejía, hermana de la víctima, el hecho se produjo en horas de la mañana. Ricardo Mejía sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 70 % de su cuerpo y lesiones por inhalación de humo, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Ney Arias Lora en la provincia Santo Domingo.

La agresora fue detenida en flagrante delito por miembros de la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales (Deamvi) y posteriormente puesta a disposición del Ministerio Público bajo la coordinación de la magistrada Alba Nelis, de la Unidad de Violencia de Género de Higüey.

A la victimaria se le conoció medida de coerción el pasado miércoles y cumplirá la prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Higüey. Justo ese mismo día, la víctima falleció.

Robo y muerte en La Otra Banda

Ese mismo día, la violencia tuvo otra expresión en el distrito municipal La Otra Banda, donde una mujer presuntamente bajo los efectos de drogas provocó la muerte de un anciano de 79 años.

La víctima, Evaristo Espiritusanto, fue agredido por Johanna Rosario Fría, de 47 años, quien intentó despojarlo de una tableta electrónica.

Según testigos, al ser perseguida por el hombre, la agresora tomó un palo de madera de aproximadamente 45 pulgadas de largo y le propinó un fuerte golpe en la cabeza, causándole trauma contuso craneal y la muerte instantánea.

El hecho fue presenciado por el nieto del occiso, Heriberto Mota Caraballo, quien alertó al Sistema 9-1-1 y a las autoridades. La agresora fue arrestada en el lugar y puesta bajo control del Ministerio Público.

Un comportamiento que preocupa

Estos tres casos, registrados en corto tiempo, han generado preocupación en la provincia La Altagracia, donde tradicionalmente las estadísticas de violencia intrafamiliar reflejaban a las mujeres como principales víctimas.

De acuerdo con datos preliminares de la Procuraduría General de la República (PGR), las unidades especializadas en violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales recibieron un total de 945 denuncias en Higüey y 709 en Verón–Punta Cana durante el período enero-julio de 2025.

En Higüey predominan los casos de violencia intrafamiliar y de género, con 404 agresiones físicas y 528 verbales o psicológicas, mientras que en Verón se registraron 392 denuncias de violencia de género y 266 intrafamiliares.

En ambas zonas, los delitos sexuales continúan siendo una preocupación, con 140 denuncias en Higüey y 51 en Verón, destacando las acusaciones por violación, acoso y seducción de menores.

El informe no contempla denuncias interpuestas por hombres contra sus parejas mujeres, lo que indica que la mayoría de los registros corresponden a mujeres víctimas de algún tipo de violencia.