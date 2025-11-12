Se registra incendio en depósito de cables eléctricos en el kilómetro 14 de la Autopista Duarte

El humo se eleva tras un incendio registrado en un solar baldío del kilómetro 14 de la Autopista Duarte, donde se almacenaban cables eléctricos de aluminio. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Un incendio se registró este miércoles en un solar ubicado en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, donde se almacenaban cables eléctricos de aluminio. Hasta ahora se desconocen las causas.

El fuego comenzó en un depósito de cables usados, próximo a Repuestos Mejía Abreu, y por la cercanía se propagó a una nave donde se almacenaban cristales y hierro.

Miembros del Cuerpo de Bomberos en el lugar explicaron que el calor afectó el aluminio del techo y provocó que la nave se incendiara de forma parcial. No se reportan heridos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/whatsapp-image-2025-11-12-at-124929-pm-f78a77e3.jpeg Miembros del Cuerpo de Bomberos se presentaron en el lugar para controlar el incendio. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Esperan el reporte oficial

Empleados de negocios cercanos dijeron que vieron las llamas y salieron para ponerse a salvo.

En el área operan más de seis unidades del Cuerpo de Bomberos, además de agentes de la Policía Nacional y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que trabajan en el control y la extinción del fuego.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/whatsapp-image-2025-11-12-at-124923-pm-3dfe949c.jpeg El incendio provocó una nube de humo. DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/whatsapp-image-2025-11-12-at-124925-pm-1-0b585eff.jpeg Bomberos combaten las llamas en el depósito de cables eléctricos afectado por el incendio (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/whatsapp-image-2025-11-12-at-124927-pm-199ec000.jpeg Camión del Cuerpo de Bomberos trabaja en la zona afectada por el incendio. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Según versiones de personas en el perímetro, el incendio pudo haber sido provocado por una persona en situación de calle que habría encendido algún objeto. Las autoridades esperan el informe oficial que confirme el origen.