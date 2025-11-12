×
matan vigilante en Santiago

Matan a un seguridad durante asalto a mensajero en Santiago

La víctima fue identificada como Ramón Ernesto Linares Sierra, de 29 años. Los asaltantes se llevaron unos 290 mil pesos en efectivo y un arma de fuego.

Matan a un seguridad durante asalto a mensajero en Santiago
Casquillos de balas durante la escena de un hecho.

Un hombre murió tras ser baleado durante un asalto en el que los agresores robaron una alta suma de dinero a un mensajero de una empresa de venta de números de lotería, en un hecho ocurrido en la comunidad de Gurabo, al norte de la provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Ramón Ernesto Linares Sierra, de 29 años, quien era el seguridad del mensajero.

Su muerte  se produjo a causa de varias heridas de bala en distintas partes del cuerpo, de acuerdo con el certificado del médico legista actuante.

Dinero sustraído 

  • Según informaciones preliminares, los asaltantes interceptaron al mensajero y a su seguridad, despojándolos de unos 290 mil pesos en efectivo y del arma de fuego que portaba el hoy fallecido.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan el caso para dar con los responsables del hecho.

