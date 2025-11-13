Policía mata un hombre y hiere a otro en supuesto enfrentamiento a tiros en Puerto Plata

"Enfrentamiento" con la Policía deja un presunto delincuente muerto y otro herido en Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

Un presunto delincuente murió y otro resultó herido durante un supuesto enfrentamiento a tiros con agentes de la Policía Nacional, un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Costambar, de Puerto Plata.

El fallecido fue identificado como Jhon Brandon Bidó Pérez, alias El Indio y/o El Flaco.

El herido, cuyo nombre no ha sido revelado, recibe atenciones médicas en un centro de salud de la zona.

Además, durante el alegado enfrentamiento las autoridades apresaron a varias personas.

Grupo pertenece a banda, según Policía

De acuerdo con el informe policial, varios integrantes de una supuesta banda fueron sorprendidos en una cabaña en Costambar.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, los ocupantes del lugar habrían abierto fuego, lo que provocó un intercambio de disparos en el que uno de ellos resultó muerto y otro herido.

La Policía informó que el grupo pertenece a una "poderosa banda criminal" que opera en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

La supuesta organización criminal estaría vinculada a diversos hechos delictivos ocurridos en esa zona y otras localidades del norte del país.

El cuerpo sin vida de Bidó Pérez fue trasladado a la morgue del Hospital Ricardo Limardo para los fines correspondientes.

Las estadísticas

En los primeros cuatro meses del año, medio centenar de personas murieron en supuestos intercambios de disparos, cifra superior a la registrada en igual período del año anterior.

Al cierre del tercer trimestre, las muertes atribuibles a la acción policial alcanzaban ya 170, superando las 120 del año pasado y más del doble de las 68 reportadas en 2023.

Los datos reflejan un incremento sostenido desde la designación del actual director de la Policía Nacional, en noviembre de 2023. La tasa de muertes por acción policial en República Dominicana se sitúa en 1.5 por cada 100.000 habitantes, casi cuatro veces la registrada en Estados Unidos, estimada en 0.36.