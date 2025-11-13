×
Pareja alemana

Pareja de ancianos alemanes es hallada muerta en habitación de un hotel en Puerto Plata

Los extranjeros estaban hospedados temporalmente

Pareja de ancianos alemanes es hallada muerta en habitación de un hotel en Puerto Plata
Inacif de Santiago realiza autopsias a la pareja de alemanes encontrada muerta en un hotel de Puerto Plata. (ARCHIVO)

Una pareja de alemanes fue hallada muerta la tarde de este jueves en la habitación de un hotel, ubicado en el distrito municipal Maimón, en la provincia Puerto Plata.

Los fallecidos fueron identificados por las autoridades como Renate Johanna Gembries, de 82 años, y Alfred August Gembries, de 88. 

Ambos, de origen alemán, estaban hospedados temporalmente en el hotel Senator.

El médico legista actuante, Miguel Cuevas Vásquez, certificó que la señora murió a causa de asfixia mecánica por estrangulamiento. Mientras que el acta establece que el hombre falleció por asfixia mecánica por ahorcadura 

De manera preliminar las autoridades informaron que, según las evidencias recogidas en la escena, el hombre habría estrangulado a su pareja y luego se quitó la vida. 

Una empleada del hotel fue quien encontró los cuerpos. La mujer,  cuyo nombre no fue ofrecido, explicó a los investigadores que al llegar a la habitación, para realizar la limpieza de rutina, encontró a la pareja en el suelo.

Los cuerpos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, para la autopsia correspondiente.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.