Una mujer mata de una puñalada a su expareja en Sosúa

Una mujer ultimó a su expareja de una estocada en el pecho, durante un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el municipio Sosúa, provincia Puerto Plata.

La víctima fue identificada como Jonathan Martínez, de 34 años de edad. Hasta el momento, el nombre de la agresora no ha sido revelado.

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan las circunstancias en que se produjo el homicidio.

Ocuparon un cuchillo

En el lugar fue ocupado un cuchillo, con el que se presume la mujer cometió el crimen, alrededor de las 10:00 de la mañana.

El cuerpo de Martínez fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde será sometido a los estudios correspondientes para fines de autopsia.

Otros casos recientes

Se recuerda que el pasado 8 de junio un hombre falleció a causa de una herida por arma blanca, ocasionada presuntamente por su pareja, en un hecho ocurrido en el sector Getsemaní del municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

La víctima fue identificada como Jorge Rodríguez, de 35 años, mientras que la agresora, Lisbeth Jiménez García, de 26 años, fue arrestada por las autoridades.

La agresión, que alcanzó el cuello de la víctima, resultó mortal.

Rodríguez falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital San Vicente de Paúl, donde fue llevado por su propia pareja, quien fue detenida en el centro de salud tras confirmar su implicación en el hecho.

En tanto que el pasado 1 de junio en la provincia Hato Mayor, la Policía Nacional apresó a Ángela María Collin Tejeda, alias Johanna, de 31 años, residente en el sector Pajarito del municipio Sabana de la Mar, acusada de haber causado la muerte de su pareja sentimental durante una discusión.

La víctima fue identificada como Sebastián Johnson Núñez, alias Seba, de 29 años, quien residía en la misma comunidad. Según el diagnóstico del médico legista, el joven murió a causa de una "herida penetrante por arma blanca".