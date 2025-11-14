Dos jóvenes mueren tras choque entre motocicleta y autobús en la carretera de Bayahíbe

La motocicleta destruida en la que viajaban los dos jóvenes que murieron tras impactar con un autobús en la carretera Bayahíbe. ( FUENTE EXTERNA )

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este viernes en la carretera Bayahíbe dejó dos jóvenes fallecidos, quienes viajaban a bordo de una motocicleta que colisionó de frente con un autobús del transporte privado.

Las víctimas fueron identificadas como Samuel Estime, de 27 años, y Brice Marc Arthur, de 24.

Los dos hombres se desplazaban en una motocicleta marca Tauro, negra, cuando impactaron con un autobús Hyundai, verde, perteneciente a la empresa Expreso Romana.

El accidente fue reportado al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 pasada las 7:00 de la mañana.

Pese a la rápida respuesta de las autoridades, ambos jóvenes fallecieron en el lugar, debido a la gravedad de las lesiones.

Detención e investigación

El conductor del autobús, identificado como Juan Emilio Carvajal Benavente, de 41 años y nacionalidad venezolana, fue detenido por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes están investigando lo ocurrido.