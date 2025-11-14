Dos jóvenes mueren tras choque entre motocicleta y autobús en la carretera de Bayahíbe
El conductor del autobús fue detenido por agentes de la Digesett
Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este viernes en la carretera Bayahíbe dejó dos jóvenes fallecidos, quienes viajaban a bordo de una motocicleta que colisionó de frente con un autobús del transporte privado.
Las víctimas fueron identificadas como Samuel Estime, de 27 años, y Brice Marc Arthur, de 24.
- Los dos hombres se desplazaban en una motocicleta marca Tauro, negra, cuando impactaron con un autobús Hyundai, verde, perteneciente a la empresa Expreso Romana.
El accidente fue reportado al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 pasada las 7:00 de la mañana.
Pese a la rápida respuesta de las autoridades, ambos jóvenes fallecieron en el lugar, debido a la gravedad de las lesiones.
Detención e investigación
El conductor del autobús, identificado como Juan Emilio Carvajal Benavente, de 41 años y nacionalidad venezolana, fue detenido por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes están investigando lo ocurrido.