Hallan cadáver de un hombre envuelto en una sábana en las inmediaciones de Loma Miranda

Vista aérea de Loma Miranda, donde fue hallado el cuerpo de un hombre envuelto en una sábana blanca, en las inmediaciones de la montaña del lado de la provincia Monseñor Nouel. ( FUENTE EXTERNA )

El cadáver de un hombre envuelto en una sábana blanca fue encontrado ayer, jueves, en las inmediaciones de Loma Miranda, del lado de la provincia Monseñor Nouel.

Las autoridades aún no han determinado la causa de la muerte ni han logrado establecer la identidad de la víctima.

El hallazgo ocurrió en horas de la tarde en el retorno próximo a la caseta del área montañosa, en el tramo Sábana del Puerto, del municipio Bonao.

Investigación

Agentes de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público investigan el caso.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para determinar la causa de la muerte.

Trascendió que el cuerpo habría sido lanzado desde un vehículo en marcha, información que aún no ha sido confirmada por las autoridades.