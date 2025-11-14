×
hombre electrocutado
hombre electrocutado

Hombre muere electrocutado al hacer contacto con un cable del tendido eléctrico en Santiago Oeste

La víctima fue identificada como Manuel José Toribio, de 63 años

Hombre muere electrocutado al hacer contacto con un cable del tendido eléctrico en Santiago Oeste
El fallecido Manuel José Toribio. (FUENTE EXTERNA)

Un hombre murió este viernes tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de pintura en una vivienda ubicada en la calle 3 del sector Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste.

La víctima fue identificada como Manuel José Toribio, de 63 años de edad.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Testigos señalaron que el hoy fallecido utilizaba una extensión metálica para pintar en el segundo nivel de la casa cuando accidentalmente hizo contacto con un cable del tendido eléctrico. 

Toribio fue trasladado al hospital periférico, donde llegó sin vida, de acuerdo con el personal médico que lo atendió. 

  • El médico legista confirmó que la causa del deceso fue una descarga eléctrica.
Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.