Muere interno en el CCR de Mao; horas antes ocurrió un incidente que dejó dos heridos

Agentes policiales en la entrada del Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao, provincia Valverde. ( FUENTE EXTERNA )

Este viernes se reportó la muerte de un privado de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao, en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades.

El fallecido fue identificado como José Miguel Reyes Carrasco, de 31 años, quien según la versión suministrada por agentes penitenciarios, “se encontraba tomando una ducha cuando supuestamente resbaló”, provocándose un trauma contuso y una herida traumática en la región frontal del cráneo.

Reyes Carrasco fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert por agentes del centro, donde ingresó sin signos vitales. El personal del departamento de Emergencia y Desastres determinó que el interno “llegó con más de 30 minutos de fallecido”, por lo que no se realizaron maniobras de reanimación.

Fue declarado muerto a las 8:10 de la noche, según el informe del hospital.

Incidente en el centro

El deceso ocurre apenas horas después de que en el mismo centro penitenciario se registrara un incidente que generó tensión dentro del recinto y dejó a dos internos heridos.

Hasta el momento, ni las autoridades del CCR Mao ni de la Dirección de Servicios Penitenciarios han ofrecido una declaración formal sobre la muerte del interno ni sobre el incidente que dejó dos heridos.