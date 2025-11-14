Muere un recién nacido en el vacacional de Haina

Centro de Acogida Vacacional de Haina, donde falleció un recién nacido. ( ARCHIVO/ DIARIO LIBRE )

La Dirección General de Migración (DGM) informó este viernes el fallecimiento de un recién nacido en el Centro de Procesamiento Migratorio de Haina, en la provincia San Cristóbal.

De acuerdo con un comunicado de la DGM, el bebé era hijo de la ciudadana haitiana Melisa Jean Batista, de 20 años, que había sido detenida en el municipio Baní por su estatus migratorio irregular y trasladada al centro junto a su hijo.

Según el informe preliminar, ambos fueron evaluados por el personal médico al ingresar y se encontraban en condiciones generales estables.

De acuerdo con el testimonio de la madre, mientras amamantaba al recién nacido durante la madrugada, este presentó un episodio de inquietud, seguido de hipo y dificultades para respirar.

El personal médico acudió de inmediato y llevó al infante al dispensario del centro, donde se aplicaron maniobras para intentar estabilizarlo, mientras se activaba el protocolo de emergencias y se solicitaba la asistencia del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.

A su llegada, los paramédicos continuaron con los esfuerzos de reanimación y dispusieron el traslado del bebé al hospital de San Cristóbal. Sin embargo, pese a las intervenciones médicas realizadas, no fue posible restablecer sus signos vitales.

La DGM indicó que la madre recibe acompañamiento emocional, atención médica y apoyo psicológico por parte del personal especializado, debido al impacto emocional del suceso.

Abren investigación

Asimismo, la entidad informó que, en coordinación con el Ministerio Público, el Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.