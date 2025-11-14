×
Pareja resulta herida de bala durante ataque en su residencia en Navarrete

Los lesionados fueron identificados como Robert Martínez Rodríguez y su esposa Claritza Rodríguez

Pareja resulta herida de bala durante ataque en su residencia en Navarrete
La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan el ataque a tiros a la pareja. (FUENTE EXTERNA)

Una pareja resultó herida de bala este viernes al ser atacada por desconocidos mientras se encontraba en su residencia, ubicada en el sector La Estación del municipio de Navarrete, provincia Santiago.

Los lesionados fueron identificados como Robert Martínez Rodríguez y su esposa Claritza Rodríguez

Tras el hecho, ambos fueron trasladados de emergencia a un centro médico en Santiago de los Caballeros, donde reciben atención especializada. 

De acuerdo con familiares del joven herido, el ataque podría estar vinculado a una "posible venganza" relacionada con un conflicto ocurrido en el pasado, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Los parientes de la pareja pidieron justicia y que el caso sea esclarecido lo antes posible.

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan el ataque a tiros a la pareja. Hasta el momento no hay personas detenidas.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.