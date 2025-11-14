Incidente en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao deja a dos internos heridos

Agentes de la Policía Nacional en el CCR Mao. ( FUENTE EXTERNA )

Un incidente ocurrido la tarde de este viernes en el Centro de Corrección y Rehabilitación Mao, provincia Valverde, generó tensión dentro del recinto y dejó a dos internos heridas, según reportes preliminares.

De acuerdo con informaciones obtenidas desde el interior del recinto, varios agentes se encontraban en el techo del penal mientras se escuchaban múltiples disparos, causando preocupación entre los privados de libertad y el personal de servicio.

El hecho fue confirmado por las autoridades penitenciarias, quienes dijeron que las heridas de los internos fueron "leves".

Supuesto origen del incidente

Fuentes internas explicaron que el conflicto habría comenzado durante un proceso de requisamiento, en el que presuntamente un agente habría intentado intervenir con varios reclusos, lo que provocó tensión y resistencia.

En un audio, uno de los internos dijo que al parecer buscan a un preso y "se armó la situación". Identificó a uno de los heridos por el apodo de "el Chino".

Hasta el momento no han sido reveladas la identidades de los internos heridos. Supuestamente "el Chino" recibió atención médica. Tampoco se han ofrecido detalles sobre la cantidad de agentes involucrados ni sobre el origen exacto de los disparos escuchados.

Las autoridades del Ministerio Público y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) se encuentran investigando el hecho.