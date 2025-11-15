×
Incendio en plaza de Naco
Incendio en plaza de Naco

Se registra incendio en una plaza del ensanche Naco; tres personas resultaron afectadas

Reportes preliminares establecen que el fuego se inició en la tienda KB

En la referida plaza operan varios negocios, incluido un parque infantil

    Expandir imagen
    Se registra incendio en una plaza del ensanche Naco; tres personas resultaron afectadas

    Un incendio registrado la tarde de este sábado en la Plaza Paseo del Prado, dejó tres personas afectadas y movilizó a varias unidades de emergencia.

    Reportes preliminares establecen que el fuego se inició en la tienda KB, ubicada en el segundo nivel de la plaza localizada en la avenida Gustavo Mejía Ricart del sector Ensanche Naco, Distrito Nacional.

    El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 coordinó la asistencia en el lugar, donde participaron seis unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, dos ambulancias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y una unidad de la Policía Nacional.

    En la referida plaza operan varios negocios, incluido un parque infantil, tiendas, restaurantes y una heladería.

    Expandir imagen
    Infografía
    Agentes de la Policía Nacional custodian laPlaza Paseo del Prado, donde este sábado se registró un incendio. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

    Tres personas afectadas

    De acuerdo con el personal de salud presente en la escena, dos personas fueron trasladadas a centros de salud y una recibió atención en el lugar. Los bomberos informaron que el fuego fue controlado y se ejecutaron labores de enfriamiento para evitar su propagación.

    El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional realizó las maniobras de combate y aseguramiento del área, permitiendo la intervención del resto de las instituciones de respuesta.

    El Sistema 911 destacó el compromiso de los equipos que participaron en la emergencia y exhortó a la ciudadanía a ceder el paso a los vehículos de emergencia para garantizar una atención rápida y eficiente.

