Procuraduría descarta vínculo entre muerte de interno y conato de violencia en cárcel de Mao

El procurador regional Juan Carlos Bircan informó que ambos hechos son independientes y permanecen bajo investigación. ( FUENTE EXTERNA )

La Procuraduría Regional de Santiago aclaró este sábado que la muerte del interno José Miguel Reyes Carrasco, ocurrida ayer viernes en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Mao, no está vinculada al conato de violencia registrado horas antes en el mismo penal.

El procurador general regional, Juan Carlos Bircan, informó que, conforme a los reportes preliminares, “se trata de dos cuestiones diferenciadas que no guardan, aparentemente, relación una con otra”.

Sin embargo, indicó que ambos hechos se mantienen bajo investigación para profundizar en lo ocurrido.

Durante una inspección rutinaria realizada el viernes en horas de la tarde, las autoridades recibieron información de que un privado de libertad poseía un arma de fabricación casera.

Esa alerta generó un conato de violencia, el cual fue controlado alrededor de las 4:00 p. m. En medio del incidente, un interno resultó herido tras recibir un disparo con balas de salva.

El reo fue identificado como Randy Natanael Comprés, quien posteriormente fue trasladado al Centro de Rehabilitación El Pinito, en La Vega, donde quedó bajo custodia.

Según las requisas posteriores, a Comprés se le ocuparon varios objetos metálicos extraídos de una lámina conocida como tola, utilizada para fabricar ventanas de aluminio, los cuales presuntamente eran convertidos en armas blancas.

Muerte de interno

El procurador Bircan explicó que, alrededor de las 8:00 de la noche del viernes, se produjo un hecho distinto que terminó con la muerte del interno José Miguel Reyes Carrasco, de 31 años, quien, según la versión del centro penitenciario, resbaló mientras se bañaba y se golpeó la cabeza.

Reyes Carrasco fue trasladado al Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert, donde llegó sin signos vitales y fue declarado muerto a las 8:10 p. m., según consta en el informe médico.

Investigación continúa

“Sobre eso, son dos cuestiones diferenciadas… Lo que es la esencia del proceso es que estamos investigando ambos casos para determinar todo lo que pasó”, sostuvo Bircan.

Al tiempo reiteró que, por el momento, no existe evidencia de que la muerte del privado de libertad esté vinculada al conato de violencia ocurrido horas antes.