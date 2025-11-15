Policía busca a hombre señalado por muerte de otro en Villa Mella

El hecho ocurrió en el mes de octubre en Villa Mella. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este sábado que mantiene la búsqueda de un hombre señalado por la muerte de otro, hecho ocurrido en la localidad de Villa Mella, Santo Domingo Norte.

La uniformada indicó que por la muerte de Henry Sabriel García Suárez, de 38 años, activó la búsqueda de Eliud Saldaña Enerio.

García Suárez murió el pasado 18 de octubre tras recibir una herida de proyectil de arma de fuego en el tórax, conforme al acta de levantamiento de cadáver.

"Las autoridades exhortan a Saldaña Enerio, quien según informes anda fuertemente armado, a entregarse por la vía que considere pertinente, al tiempo que solicitan la colaboración de la ciudadanía para su pronta captura", detalla un comunicado de la Policía.

Agregó que cualquier información que contribuya a su localización puede ser suministrada de manera confidencial a través de los canales oficiales de la institución.

