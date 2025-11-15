Fatal tiroteo en La Romana: hombre muere y principal sospechoso está prófugo

Un hombre falleció tras recibir múltiples heridas de arma de fuego, durante un hecho ocurrido en el sector Pica Piedra, en la provincia La Romana.

La víctima fue identificada como Joel Sánchez Rijo, de 32 años.

De acuerdo con el informe preliminar, el incidente ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche del 14 de noviembre, cuando Sánchez Rijo fue atacado presuntamente por un individuo conocido únicamente como "Ronco", quien se encuentra prófugo.

La víctima, supuestamente, estaba relacionado con sustancias controladas en el municipio de Villa Hermosa, según la información oficial.

Detalles forenses del levantamiento

El médico legista Benito Kelly, quien encabezó el levantamiento del cadáver, explicó que Sánchez Rijo presentó un disparo a corta distancia con orificio de entrada en el costado izquierdo y salida por el costado derecho, provocando un choque hemorrágico que afectó órganos vitales y le causó la muerte de manera inmediata.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Patología Forense de San Pedro de Macorís para la realización de la autopsia correspondiente, con el objetivo de confirmar el diagnóstico preliminar. Posteriormente, los restos serán entregados a sus familiares para su cristiana sepultura.

Investigación en curso

Las autoridades profundizan las pesquisas para dar con el paradero de Ronco, señalado como principal sospechoso del homicidio. El caso continúa bajo investigación.