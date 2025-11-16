Hallan un bebé recién nacido muerto en canal de Cienfuegos

Un bebé recién nacido fue encontrado sin vida la mañana de este domingo en el canal de Cienfuegos, en el sector Villa Progreso, después de que comunitarios visualizaran una mochila que era arrastrada por la corriente.

Según relataron residentes de la zona, la mochila descendía por el canal y llamó la atención de varios vecinos.

Al sacarla, descubrieron que en su interior se encontraba un bebé de solo días de nacido, aún con el cordón umbilical.

Los comunitarios indicaron que el niño presentaba signos vitales muy débiles, por lo que intentaron brindarle los primeros auxilios mientras llegaba una unidad del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1. Sin embargo, el infante falleció en el lugar.

Una de las residentes, identificada como Jennifer, explicó que observaron la mochila descender con la corriente antes de decidir retirarla del agua.

"Cuando la sacaron, era un bebé que había ahí. Eso no tiene días porque incluso tiene cordón umbilical", narró.

Agregó que los vecinos trataron de asistir al niño, pero este murió pocos minutos después. "Lamentable. Yo soy madre y no quiero que le pase a ningún bebé", expresó.

Las autoridades investigan el caso para establecer responsabilidades y determinar el punto exacto desde el cual fue arrojado el bebé al canal.

Hombre cae con vehículo al canal tras accidente

En un hecho distinto, el Indrhi informó que el servicio de los canales Ulises Francisco Espaillat (UFE) y Monsieur Bogaert fueron cerrados temporalmente tras la solicitud del director provincial de la Defensa Civil, Francisco Arias, debido a la desaparición de una persona que cayó accidentalmente al canal UFE en Cienfuegos y continúa desaparecida.

El director regional del Indrhi, Rafael Romero, indicó que el servicio será restablecido una vez se complete la labor de búsqueda y rescate.

"Pedimos disculpas por los inconvenientes que se puedan presentar", expresó la institución en un comunicado.

Ambos incidentes mantienen en alerta a las autoridades y a los residentes del área, quienes demandan mayor vigilancia en las zonas cercanas a los canales para prevenir tragedias similares.