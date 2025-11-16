Matan mujer de dos tiros durante intento de atraco en centro de diversión en Santiago

La mujer fue llevada al HOMS, donde falleció. ( ARCHIVO/DL )

Una mujer falleció y un hombre resultó herido durante un supuesto intento de atraco ocurrido la noche del sábado en el centro de diversión Plaza Gómez Díaz, ubicado en la avenida Hispanoamericana del municipio de Puñal en Santiago.

La víctima fue identificada como Jennifer Altagracia Rodríguez de González, de 36 años, madre de tres hijos. Rodríguez recibió dos impactos de bala, uno en el cuello y otro en los glúteos.

Fue trasladada de emergencia al Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), donde falleció mientras recibía atención médica.

Señalan a su pareja

Su padre, Ramón Rodríguez, pidió a las autoridades que la investigación sea apegada a la verdad y que se indague tanto a la pareja sentimental de su hija, Jonathan González, como al oficial policial que los acompañaba al momento del incidente.

En sus declaraciones, Ramón Rodríguez expresó:

"Pero yo lo que quiero que esto se esclarezca, que la Policía haga lo que tiene que hacer, su trabajo... y otros me dicen como que pudo ser un policía que dispara, andaba un policía con ellos. Que yo quiero que a ese hombre me lo investiguen. Hagan su trabajo con la Policía entre ellos."

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan el caso.

Según el informe oficial, un teniente coronel fuera de servicio intervino durante el intento de atraco, lo que provocó que la mujer resultara mortalmente herida.

Otros heridos

En la acción también fueron alcanzados por disparos dos de los presuntos asaltantes, identificados como Yordy Parra López y Luis Ramón Martínez, de 33 años, quienes presuntamente contaban con antecedentes por atracos recientes.

Un tercer implicado, identificado como "Johan", logró escapar y permanece prófugo.

Durante el hecho también resultó herido de bala un hombre de 50 años, Juan Carlos Espinal, y el oficial policial que intervino.

La Policía científica colectó 22 casquillos calibre 9mm, un proyectil mutilado y varias prendas de vestir con impactos de bala.

El cadáver de la víctima fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia.