Arrestan a uno de los principales cabecillas del microtráfico en San Pedro de Macorís

Las autoridades informaron este domingo que arrestaron a uno de los principales cabecillas del microtráfico en San Pedro de Macorís, con cientos de gramos de cocaína, marihuana y crack.

El hombre fue identificado como Carlos Miguel Arias Fabián, alias "Carlos Pepa", de 20 años, quien fue apresado durante una orden de allanamiento y captura ejecutada en una vivienda de la calle Primera, sector Invi II, próximo al puente, en el municipio de Quisqueya.

A través de una nota de prensa, las autoridades indicaron que durante el allanamiento se incautaron 182 gramos de un polvo blanco presuntamente cocaína, 461 dosis de marihuana, 123 gramos de un material rocoso presuntamente crack.

Además de dos balanzas, tres celulares, fundas y otros objetos utilizados para el empaque y distribución de drogas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/16/whatsapp-image-2025-11-16-at-102336-am-99c78baa.jpeg Parte de las drogas y demás evidencias ocupadas durante el allanamiento realizados por miembros de la DNCD y el Ministerio Público. (FUENTE EXTERNA)

Uno de los más buscados

Las autoridades también señalaron que Arias Fabián figuraba como uno de los 10 delincuentes más buscados en la región sureste del país, siendo considerado uno de los principales cabecillas del microtráfico y responsable de múltiples delitos.

El joven tenía dos órdenes de arresto por violación a los artículos 295, 296, 266, 309, 304 y 384 del Código Penal Dominicano.