Un bebé y dos adultos: las muertes reportadas en Vacacional de Haina este 2025

Centro de Procesamiento Migratorio de Haina ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El pasado viernes 14 de noviembre, un recién nacido murió en el Centro de Procesamiento Migratorio de Haina, elevándose a tres el número de los fallecidos reportados en este 2025.

La madre, Melisa Jean Baptiste, ciudadana haitiana de 20 años, había sido trasladada al recinto tras recibir el alta en el Hospital Nuestra Señora de Regla, en el municipio de Baní de la provincia Peravia, para validar la información de su estatus migratorio, así como la paternidad dominicana de su hijo.

Según informó ayer domingo la Dirección General de Migración (DGM), madre e hijo llegaron al Vacacional el pasado jueves 13 de noviembre en buen estado de salud y fueron evaluados a su ingreso.

Sin embargo, alrededor de las 3:00 de la madrugada del 14 de noviembre, tras ser amamantado, el recién nacido presentó hipo, dificultad respiratoria e hipotonía y, posteriormente, dejó de respirar, haciendo que la joven alertara al personal de vigilancia.

La entidad dijo que los trabajadores del área de maternidad trasladaron el infante al dispensario médico e iniciaron maniobras de reanimación con apoyo de la ambulancia del 9-1-1.

No obstante, a pesar de los esfuerzos, no fue posible restablecer sus funciones vitales.

Dos decesos más

Este caso se suma a dos fallecimientos anteriores en el mismo centro.

A principios de septiembre, Gedilia Lonzandieu, ciudadana haitiana de 36 años, murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras era trasladada a una ambulancia.

La entidad, en aquel momento, aseguró que la mujer fue atendida por médicos, presentó signos de ansiedad, deshidratación y palidez, y murió mientras era trasladada a una ambulancia.

Meses antes, el 23 de junio, Ellen Francés Hulett, ciudadana estadounidense de 24 años, fue hallada muerta tras más de dos meses bajo custodia en el Procesamiento Migratorio de Haina.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la estadounidense falleció por insuficiencia cardíaca asociada a fallo multiorgánico.